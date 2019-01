Fiorentina-Sampdoria 2-3 LIVE

GENOVA - Sampdoria in campo al Franchi di Firenze contro al Fiorentina. Per i blucerchiati un match che assomiglia tanto a una contesa per un posto in Europa. La Samp occupa infatti il settimo posto, i Viola hanno tre punti in meno. Quagliarella punta a segnare per la decima giornata consecutiva mentre l'atteso Gabbiadini partirà dalla panchina. A centrocampo spazio a Jankto dal primo minuto. Dall'altra parte dell'Arno riecco Muriel, la prima da avversario per lui da quando lasciò la Samp. Pioli ha giù deciso che il colombiano partirà titolare. Calcio d'inizio alle ore 15. Arbitra Di Bello di Brindisi.

LA CRONACA

Secondo tempo

81' GOL SAMPDORIA: QUAGLIARELLA. Vito Hugo la tocca di mano in area di rigore.

77' Terzo cambio nella Fiorentina. Esce Muriel entra Laurini. Si difende Pioli

74' Secondo cambio nella Samp, entra Gabbiadini esce Jankto

71' GOL FIORENTINA: MURIEL: Il colombiano riceve palla nella sua metà campo, con una finta di corpo fa fuori la marcatura su di lui e scatta in contropiede imprendibile, arrivato al limite dell'area mira il secondo palo e la palla si infila all'angolino. Fiorentina nuovamente avanti

:

70' Secondo cambio nella Samp: dentro defrel fuiori Caprari

70' Veretout da lontanissimo, palla alta

69' Chiesa si fa pescare bne in area di rigore, l'attaccante viola servito da Muriel si gira e conlcude, Murru respinge col corpo

67' Sala spedisce alle stelle una buona occasione creata dopo un lungo possesso palla

66' Ritmo più lento in questa ripresa. La Fiorentina si dofende in ordine e non disdegna di attaccare. La Samp nonostante l'uomo in più appare maggiormente in diffcoltà e non trova il modo di creare occasioni per impensierire la porta di Lafont

56' Muriel prova a farsi spazio in area, palla allontanata da Tonelli

50' lunga azione della Sampdoria, la difesa viola allontana

45' Inizia la ripresa al Franchi. Si riparte dall'1-1 dei primi 45 minuti

Cambio nella Sampdoria: entra Saponara, esce Ramirez.

Cambio nella Fiorentina: entra Dabo, esce Simeone.

Primo tempo

46' Finisce il primo tempo al Ferraris

45' Un minuto di recupero

44' GOL SAMPDORIA: RAMIREZ. Pinizione magistrale dell'uruguaiano, il suo tiro impatta sul palo alla sinstra di Lafont e si insacca in rete. E' 1-1

43' Ekdal atterrato appena fuori area.

41' Ramirez tira, Lafont respinge ma Jankto sulla ribattuta spedisce fuori

38' Fiorentina in dieci, Fernandez stende Ramirez, secondo giallo per lui: è rosso

37' Reazione Samp, lungo fraseggio, palla a Ramirez che appoggia dietro per Caprari, l'ec Pescara conlude forte ma centrale: Lafont para senza problemi

34' GOL FIORENTINA: MURIEL. Imprendibile il colombiano che se ne va a mezza difesa blucerchiata e conclude col sinistro, Audero è battuto.

30' Ancora Chiesa pericoloso, tiro murato

29' Quagliarella non trova il tap-in. occasione sprecata per la Samp

28' Ci prova Muriel dalla distanza, palla alta

22' Giallo per Ramirez, duro su Veretout

20' Caprari dalla distanza, tiro deviato da Milenkovic

18' Simeone lanciato a rete in contropiede, Tonelli recupera e in scivolata devia in angolo

17' Ramirez scende sulla fascia sinistra, il suo cross è fuori misura e si perde in rimessa laterale

14' Giallo per Fernandes, duro su Ramirez

13' Chiesa scatenato sulla fascia destra, va via prima a Murru e poi ad Andersen, il suo cross in mezzo per Muriel è bloccato dal recupero da dietro di Sala

10' Rapido contropiede Viola, Gerson Fernades per Chiesa, l'attaccante della Fiorentina incrocia troppa e la sfera termina a lato

9' Fernandes conclude da fuori area, il suo tiro rasoterra esce di poco.

7' Calcio d'angolo per la Samp, battuto corto, è uno schema: palla a Caprari in mezzo all'area ma la sua conlcusione è respinta gli carambola addosso e termina sul fondo.

3' Calcio d'angolo per la Fiorentina, dagli sviluppi palla a Veretout: la sua conlusione è murata dalla difesa blucerchita

1' Partiti al Franchi.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Gerson, Veretout, Edmilson; Chiesa Muriel, Simeone. Allenatore Poli

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Sala, Tonelli, Andersen, Murru; Praet, Ekdal, Jankto; Ramirez; Quagliarella, Caprari. Allenatore: Giampaolo.