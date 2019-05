Fiorentina-Genoa e Inter-Empoli in campo domenica alle 20.30

GENOVA - Tutte in contemporanea domenica sera le sfide di Serie A valide per la salvezza e l'Europa. Il Genoa impegnato in un vero e proprio spareggio a Firenze contro i Viola scenderà in campo alle 20.30 al Franchi. Match in contemporanea anche a Milano dove l'Inter affronta l'Empoli, altro match fondamentale per le sorti dei rossoblù. Stesso orario anche per le altre partite che vedono le squadre impegnate nella corsa a un posto in Champions. La Sampdoria invece chiuderà il suo campionato giocando alle ore 18 sempre di domenica contro al Juventus al Ferraris. Gli orari sono stati diffusi dalla Lega Calcio Serie A.

- QUESTO IL DETTAGLIO CON GLI ORARI DELL'ULTIMA GIORNATA

Sabato 25/05 ore 18: Frosinone-ChievoVerona.

Domenica 26/05 ore 15: Torino-Lazio.

Domenica 26/05 ore 18: Sampdoria-Juventus.

Domenica 26/05 ore 20.30: Atalanta-Sassuolo.

Domenica 26/05 ore 20.30: Bologna-Napoli *.

Domenica 26/05 ore 20.30: Cagliari-Udinese.

Domenica 26/05 ore 20.30: Fiorentina-Genoa.

Domenica 26/05 ore 20.30: Inter-Empoli.

Domenica 26/05 ore 20.30: Roma-Parma.

Domenica 26/05 ore 20.30: SPAL-Milan.

* nel caso in cui, all'esito della gara Lazio-Bologna valida per la 37° giornata, non fosse necessaria la contemporaneità con le altre gare delle 20-30 di domenica, la gara Bologna-Napoli si disputerà sabato 25 maggio 2019 con inizio alle ore 20.30.