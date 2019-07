Finisce la giornata di allerta in Liguria, preoccupazione ma nessun danno

GENOVA - E' terminata alle 18 l'allerta meteo per temporali su tutta la Liguria. Una girornata iniziata con l'allerta arancione poi declassata a gialla. La perturbazione arrivata dal Nord Europa ha prodotto i suoi effetti soprattutto in mare con il fronte più importante che è rimasto al largo della costa ligure. La zona più colpita dalla pioggia è stata il savonese con cumulate anche importanti. Da segnalare i 41.4 millimetri in un’ora ad Albenga Molino Branca (con 19.8 millimetri in 15 minuti) e i 32.4 a Montagna (nel comune di Quiliano). Netto il calo delle temperature che hanno registrato circa dieci gradi in meno rispetto agli ultimi giorni.

Un'allerta meteo che Primocanale ha seguito in diretta con i suoi inviati sul campo per informare la popolazione sulla situazione metereologica

Qualche disagio il maltempo l'ha creato nell'area di Finale Ligure (LEGGI QUI) e ad Albenga dove il primo cittadino Riccardo Tomatis ai microfoni di Primocanale ha spiegato: "Abbiamo avuto alcuni allagamenti in mattinata in zona mare, nel sottopasso di piazza Matteotti e nel sottopasso del Lungo Centa e nel sottopasso di via Einaudi. Si tratta comunque di piccoli problemi tutti risolti".

- LE PREVISIONI METEO:

MARTEDI' 16 LUGLIO: Situazione in miglioramento. Resta il vento di tramontana durante la notte con ampie schiarite. Giornata che si annuncia su tutta la Liguria soleggiata. I venti saranno ancora forti da nord tra la notte ed il mattino sul Mar Ligure e lungo il settore centrale costiero. Il mare sarà agitato al largo nelle prime ore della notte con il moto ondoso in rapido calo nel corso della mattinata; mosso altrove. Per quanto riguarda le temperature, resteranno sotto la media stagionali nelle prime ore del mattino per poi subire una graduale risalita durante le ore centrali del giorno. Non oltre però i 28-29 gradi MERCOLEDI' 17 LUGLIO: Tornano le nubi specialmenente nelle aree costiere con il cielo che resterà comunque soleggiato e solo parzialmente nuvoloso. Aumenta l'umidità. In aumento graduale le temperature.