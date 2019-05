Fincantieri, ribaltamento a mare di Sestri Ponente. I sindacati: "Finalmente un piano concreto"

GENOVA - Si dovrebbe concretizzare entro il 2024 il progetto di ribaltamento che si attende da più di 10 anni per il cantiere di Sestri Ponente.

“Finalmente un piano concreto che metterà nelle condizioni di competere giocando le carte della competitività per le grandi sfide del mercato. È noto infatti che il cantiere oggi può costruire navi con al massimo circa 110000 t di stazza lorda”, ha commentato il segretario generale Fim Cisl Liguria Alessandro Vella.

“Il progetto condiviso con tutti i soggetti e gli enti porterebbe questa capacità fino a 170000 t con un sviluppo importantissimo sia in termini di lavoro che genererà la sua realizzazione che di sviluppo industriale per il cantiere sia in termini economici per la nostra città con evidenti ricadute positive. Siamo soddisfatti ma vigileremo affinché non ci siano ulteriori ritardi”.