Berlusconi: "Toti assente? Persa la pazienza". Il governatore: "Non scaldo la sedia, penso ai liguri"

GENOVA - Continuano ad aumentare le tensioni interne in Forza Italia. Durante i lavori dell'assemblea del partito nuovo botta e risposta tra Silvio Berlusconi e il governatore della Liguria Giovanni Toti. Al centro i temi del rinnovamento e dei numeri ottenuti dal partito nelle ultime elezioni nazionali e regionali.

Il primo ad attaccare è Berluconi: "Siamo un partito che s'è sempre rinnovato ma continuano a darci del vecchio. Storie tutti infondate, anche se qualcuno che s'è assunto la responsabilità del governo regionale continua a insistere in questa direzione. Abbiamo avuto pazienza sino adesso Credo che sia il momento di far finire questa pazienza". Chiaro il riferimento a Giovanni Toti che da tempo chiede che l partito faccia una svolta.

Dopo poco, attraverso il propio profilo Facebook il governatore ligure, assente all'evento, risponde: "Continuiamo a dire che va bene tutto così, che chi dice qualcosa di diverso semplicemente vuole contestare". E prosegue rimarcando che non si parla "del perché abbiamo perso tanti voti, del prchè i 5 stelle sono al Governo o perché la Lega prende 4 volte i nostri voti, come se chi sale su un palco e parla non avesse una responsabilità, qualcosa da farsi giustificare o "se ci riesce da proporre per cambiare". E così il governatore precisa: "Se qualcuno vorrà mettersi in discussione per una politica e un'Italia nuova io ci sono, ma per guardarci negli occhi e dirci che va tutto bene così io preferisco continuare a occuparmi della mia Liguria".

E ancora Toti insiste: "La pazienza temo che l'abbiano persa gli elettori e ce lo hanno detto da tempo. Oggi sono rimasto tra gli imprenditori e i fiori della Liguria ma sono sempre pronto a confrontarmi con chiunque voglia davvero cambiare con coraggio per ripartire. Intanto, in bocca al lupo a tutti i candidati alle Europee, a partire dal presidente Berlusconi".