Festival della Scienza, mostre e laboratori: gli appuntamenti di oggi

GENOVA - Seconda giornata della 16esima edizione del Festival della Scienza in corso a Genova. Mostre e laboratori a Palazzo Ducale e non solo. Il tema della di questa edizione è 'Cambiamenti'

- IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Alle 10:30 alla sala Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, Assobase e Plastics Europe Italia premieranno i giovani gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado che hanno partecipato al Premio Nazionale Federchimica Giovani 2018.

Alle 15:30 a Palazzo Ducale sala del Minor Consiglio, il Paese ospite Israele si presenta al pubblico del Festival con un programma che ne esprime l’eccellenza nei differenti campi del sapere e sottolinea l’importanza della collaborazione scientifica con l’Italia. Il primo appuntamento inaugura il ciclo di eventi e vedrà protagonisti i rappresentanti dell’Ambasciata d’Israele, del Ministero degli Esteri e di alcuni tra i più importanti istituti di ricerca israeliani quali il Weizmann Institute of Science, il Technion - Israel Institute of Technology e la Hebrew University di Gerusalemme, che illustreranno le prospettive di ricerca e la vision delle istituzioni di appartenenza.

Alle 17:30 a Palazzo Ducale sala del Minor Consiglio, la lectio magistralis Decifrare la mente con l'optogenetica di Ofer Yizhar, scienziato del Dipartimento di Neurobiologia del Weizmann Institute of Science (Israele), descrive gli approcci usati per progettare nuovi strumenti optogenetici basati sulle rodopsine di canale, proteine appartenenti alla classe delle opsine, che costituiscono un tipo di canali ionici neuronali e sono sensibili alla luce. Yizhar illustrerà gli esperimenti effettuati con i nuovi strumenti e le evidenze riscontrate in caso di persone con problemi psichiatrici.

Al via anche il calendario degli spettacoli del Festival 2018. Alle 18:30 al Teatro della Tosse – Sala Trionfo, Matemagia! con Antonietta Mira e la partecipazione straordinaria di Raul Cremona. Cosa unisce matematica e magia? Per scoprirlo occorrono una buona dose di curiosità e tanta fantasia! Il prestigiatore e comico Raul Cremona e l’esperta di statistica e matematica Antonietta Mira vi stupiranno con mazzi di carte, dadi, orologi magici, operazioni impossibili e strabilianti previsioni.

In serata, alle 21:00 presso l’Aula Polivalente San Salvatore, Verso la luna, e poi Marte!. Roberto Battiston, presidente dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), e il giornalista scientifico Giovanni Caprara ci condurranno alla scoperta delle nuove prospettive scientifiche, tecnologiche e industriali che vedono l'Italia impegnata in prima linea nel raggiungimento degli obiettivi dichiarati dell'esplorazione spaziale umana, con date precise: Luna 2025 e Marte 2035/40.

10:30

Palazzo Ducale, Sala del Maggior Consiglio

Premio Nazionale Federchimica Giovani

15:30

Palazzo Ducale, Sala del Maggior Consiglio

Evento inaugurale Israele

con L.Ben-David, R.Bruckstein, R.Sari

16:30

Liguria Spazio Aperto

Contatti in luce

con S.Avveduto, F.Bartolomei, F.Fornasari

17:00

Galata Museo del Mare, Auditorium

Biomarketing

con G.Noci

17:30

Palazzo Ducale, Sala del Minor Consiglio

Decifrare la mente con l'optogenetica

con O.Yizhar

17:30

Palazzo della Borsa, Sala del Telegrafo

Il primo libro degli Elementi di Euclide

con G.Rosolini, L.Russo

18:00

Palazzo Ducale, Cisterne

A tavola con il cambiamento climatico

con G.Ballarini

18:00

Palazzo Ducale, Sala del Maggior Consiglio

Mostri delle galassie

con M.Pallavicini, R.Sari

18:30

Teatro della Tosse, Sala Trionfo

Matemagia!

con R.Cremona, A.Mira

21:00

Aula Polivalente San Salvatore

Verso la Luna, e poi Marte!

con R.Battiston, G.Caprara