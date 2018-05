Ferrovie in Liguria, il punto sul futuro: alle 10 Gentile in Terrazza Colombo

GENOVA - Il Terzo Valico subirà nuovi ritardi, come paventato dal commissario Iolanda Romano che ha parlato di entrata a regime nel 2023? Arriveranno in tempo i binari sulle banchine del porto, in modo da non vanificare tutta l'opera? E il raddoppio della Tortona-Milano, fondamentale per superare il collo di bottiglia? Quanto dovrà aspettare il Ponente per vedere completato il raddoppio? A che punto è il nodo ferroviario di Genova e perché non sono ancora iniziati i lavori della nuova stazione Aeroporto-Erzelli?

Domande alle quali risponde oggi a Genova l'amministratore delegato di Rfi, Maurizio Gentile, atteso in Terrazza Colombo per un incontro trasmesso in diretta streaming su Primocanale.it a partire dalle 10. Con Maurizio Rossi, i giornalisti di Primocanale e alcuni rappresentanti delle istituzioni, cercheremo di fare luce sul futuro dei collegamenti ferroviari in Liguria, fondamentali per togliere la regione dall'isolamento.

L'incontro sarà trasmesso in onda su Primocanale (canale 10 del digitale terrestre) alle 13 e in prima serata, alle 21, al posto di Viaggio in Liguria.