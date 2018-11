Ferrovia, raddoppio Finale-Albenga. Toti: "Cancellazione fondi? Mi auguro di no"

ANDORA - "Mi auguro che la cancellazione dei fondi per il raddoppio della linea ferroviaria Finale-Albenga, non avvenga. Da tutti è arrivato un segnale contrario, compreso il Commissario europeo in visita a Genova. Il raddoppio della linea e il corridoio Genova-Marsiglia dovrebbero rientrare negli investimenti strategici dell'Europa". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stamani a Genova interviene sulla possibile cancellazione del finanziamento della linea nella Legge di Bilancio.

"Se il ministro Toninelli e il Governo in generale facessero chiarezza sul piano strategico delle grandi opere per i prossimi dieci anni, se smettessero di fare confusione e cominciassero ad aprire i cantieri e a programmare quelli del futuro, farebbero un regalo al Paese" evidenzia Toti.