Federer tifoso blucerchiato,lo rivela l'ex tennista Mezzadri

GENOVA - Roger Federer, considerato il più grande tennista di tutti i tempi, è un grande appassionato di calcio. Fino a 12 anni di età il campione svizzero praticava sia calcio che tennis, poi ha fatto una scelta definitiva optando per quest'ultimo. Tuttavia è rimasto un grande appassionato di questo sport e fa il tifo per la squadra di casa sua, il Basilea.

Ma c'è un aneddoto su questo argomento rivelato da Claudio Mezzadri durante il match trasmesso in tv tra Federer e Daniil Medvedev. "Da ragazzino tifava Sampdoria perché andava in vacanza in Liguria e quindi penso sia per quello", ha detto infatti Mezzadri.