Favilli, il calvario è finito: osservato speciale nell'amichevole ad Imperia

GENOVA - Gli ultimi due mesi trascorsi quasi interamente in infermeria, che sono andati ad aggiungersi ad un avvio di stagione a singhiozzo, con pochissime presenze e soltanto per spezzoni di partite. Il calvario di Andrea Favilli, però, sta finalmente per finire.

Il giovane attaccante del Genoa, prelevato in estate dalla Juventus, con cui si era messo in evidenza nella tournée americana, già da un paio di giorni si allena con i compagni e giovedì, nel test amichevole ad Imperia, sarà l’osservato speciale numero uno di Cesare Prandelli, che nel reparto offensivo ha bisogno di ricambi per un finale di stagione all’altezza della situazione dopo la brillante vittoria sulla Juventus.

Alla ripresa del campionato, dopo la sosta, il Genoa sarà atteso dalla delicata trasferta di Udine, alla quale parteciperanno numerosi tifosi: i club Oregina, Figgi do Zena e Amt organizzano infatti pullman per il Friuli. Nessuno squalificato, né nel Genoa né nell’Udinese, ma Goran Pandev, eroe della sfida con i bianconeri, è entrato in diffida e al prossimo cartellino giallo scatterà per lui un turno di squalifica.