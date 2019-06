Fa tappa a Pietra Ligure il truck di Primocanale. Dalle 21.30 artisti e campionato del pesto

PIETRA LIGURE - Lo studio mobile di Primocanale arriva a Pietra Ligure. Dopo la presentazione ufficiale in Piazza De Ferrari il truck di Viaggio in Liguria, insieme alla Regione, è arrivato nella cittadina del ponente savonese per raccontare le sue eccellenze.

Un mercoledì all’insegna dei prodotti tipici, delle bellezze del centro storico e del suo lungomare. I personaggi, le storie, le attività economiche e commerciali.

La tappa a Pietra è anche l’occasione per scoprire lo stato di salute delle diverse realtà, a partire dal turismo che ogni anno porta migliaia di visitatori in questo luogo suggestivo della Liguria. Non mancheranno sconfinamenti nell’immediato entreterra da Tovo San Giacomo fino a Toirano. A caccia di segreti, scorci, produzioni agricole che diventano occasione per attrarre turisti.

Il finale della serata di Viaggio in Liguria sarà all’insegna di cibo, musica e risate. Spazio al cabaret con Daniele Raco, ad alcuni musicisti del territorio e al campionato mondiale del pesto.