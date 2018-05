Euroflora fa il pieno fino all'ultimo, fiori e non solo promossi dai turisti

GENOVA - E’ il sole ad accompagnare la penultima giornata di Euroflora, la kermesse florovivaistica che per la prima volta si svolge ai Parchi di Nervi. Già dalle ore 9 le file davanti ai cancelli hanno fatto capolino nel quartiere del levante genovese. In tanti tra turisti e genovesi si sono riversati anche oggi a Nervi per vedere le bellezze floreali esposte lungo i viali dei Parchi.

C’è chi arriva in autobus, chi in treno ma c’è anche qualcuno che sceglie la bicicletta. Ultime ore e poi la kermesse tornata a Genova dopo 7 anni di attesa, chiuderà i battenti. Oltre 240 mila biglietti venduti fino a venerdì sera. In molti, complice il meteo favorevole, hanno scelto di passare qualche questo sabato nei parchi. Turisti che arrivano da ogni parte d’Italia, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, qualcuno anche dalle isole. E poi ci sono gli stranieri inconfondibili con la borraccia in mano e zaino sulle spalle che si aggirano tra i musei di Nervi. E proprio questa è stata una delle maggiori sorprese. Una vera e propria riscoperta delle bellezze artistiche conservate nel polo museale nerviese.

Una signora racconta che questa è la terza volta che acquista il biglietto: "Mi è piaciuta talmente tanto che ci sono voluta tornare più volte anche con i miei nipotini". Mentre una coppia arrivata da Vigevano racconta di essere venuta appositamenta a Genova per far vedere ai propri figli le composizioni floreali di Euroflora. "Ho visitato Euroflora anche quando si teneva alla Fiera - racconta una ragazza - devo dire che quella era una cosa diversa ma questa è spettacolare". L'obiettivo ora è superare quota 250 mila biglietti venduti prima della chiusura definitiva.