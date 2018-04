Euroflora diventa una soap opera, arriva Thorn: "Genova is Beautiful"

GENOVA - Euroflora? Is Beautiful e stavolta la certificazione arriva da chi detiene in qualche modo il diritto d'autore, anzi d'attore. Perché a definire così la manifestazione è l'americano Clayton Norcross, lo storico Thorne Forrester delle celebre soap opera arrivato a Genova per visitare l'evento...

"Sono appena arrivato qui - ha raccontato il celebre attore - e ho ottime sensazioni. E' davvero un bell'evento inserito in un bel parco. Noi americani conosciamo poco questa parte di Liguria e sarebbe bello farla conoscere ancora di più".

Dietro questa visita c'è un progetto televisivo con un programma da proporre in Italia e in America che coniugherà le bellezze di una terra come la Liguria e il mondo dei matrimoni

"Il nostro progetto è quello di unire assieme la valorizzazione del territorio con l'organizzazione dei matrimoni - ha raccontato la wedding planner italo americana Grace Deazio - il tutto condito da belle storie d'amore che un personaggio come Clayton può aiutare a raccontare".

Il progetto viene seguito con attenzione anche dalla Regione Liguria

"Abbiamo programmato un incontro per capire come possiamo dare una mano - ha sottolineato l'assessore alla Cultura e agli Spettacoli della Regione Liguria Ilaria Cavo - vediamo se ci sono le condizioni per supportare questo progetto che punta a valorizzare la nostra regione".

Insomma non resta che aspettare e per dirla alla Thorne: Genova is beautiful