Euroflora chiude e sfiora quota 250mila. Ecco cosa rimarrà dopo

GENOVA - L’ultima calda giornata di primavera, ricchissima di appuntamenti, lascerà un ricordo indelebile nei visitatori di Euroflora 2018. La manifestazione ha contato, durante le due settimane di apertura al pubblico, 246.095 biglietti venduti.

Intanto avranno inizio già da lunedì i lavori di disallestimento. Tutta l'area, vietata al pubblico, sarà monitorata dalla control room installata al centro servizi, che è rimasta attiva h24 dal 19 aprile.

I parchi saranno riaperti dopo il 25 maggio, a partire da Villa Serra dove sono situati i giochi dei bambini. Il roseto potrà essere visitato già da sabato 12 maggio. Gli esemplari esposti torneranno nei rispettivi vivai o saranno direttamente consegnati agli acquirenti che li hanno prenotati durante la manifestazione. Molte piante verranno ricollocate nelle aree verdi cittadine secondo un piano coordinato dall'Assessorato alle manutenzioni.

Le piante esposte nella collettiva della Regione Liguria saranno regalate alla città e il Comune di Genova ha deciso di destinare 45 mila piante a aiuole, scuole e ville storiche. Anci ha deciso di distribuire ai Comuni liguri le perenni riutilizzabili. Le piante deperite durante la manifestazione rientreranno nel ciclo produttivo come compost o come terriccio.

Per quanto riguarda gli arbusti legnosi lo stesso vivaista, Davide Michelini, li riprenderà in carico per dare loro una 'seconda chance' di vita e il valore corrispondente verrà donato ai Comuni del centro Italia colpiti dal terremoto nell'estate 2016. Alcune delle piante di Giorgio Tesi Group saranno donate all'Ospedale pediatrico Giannini Gaslini.

Al termine del disallestimento, saranno avviate le operazione di ripristino a cui si aggiungeranno nuove panchine e nuovi contenitori portarifiuti. Euroflora lascerà ai Parchi tutti i lavori i finanziati con i fondi strutturali della Regione: il nuovo ponte pedonale fra Villa Serra e Villa Gropallo, il nuovo impianto di idranti che copre le tre ville e ha permesso di irrigare completamente l'area, le pavimentazioni dei percorsi, gli interventi sui giochi per i bambini.