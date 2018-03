Entella ko ad Empoli, non riesce l'impresa: finisce 2-1 per la formazione toscana

CHIAVARI - Dopo due pareggi l'Empoli torna alla vittoria in casa contro la Virtus Entella vincendo 2-1 grazie ai gol della coppia di cannonieri Caputo-Donnarumma.

Per i liguri, allenati dall'ex tecnico dei toscani Aglietti, ha segnato nel finale di secondo tempo De Luca, riaprendo negli ultimi minuti una gara non semplice da giocare, a causa di una pioggia battente e di un campo molto pesante. Al 38' va in vantaggio la capolista: Donnarumma crossa in area e al volo Ciccio Caputo trova un esterno destro che infila Iacobucci in diagonale sul palo lontano. Per Caputo è il 21/o gol e questo lo ha segnato contro la sua ex squadra. Al 27' della ripresa segna anche Donnarumma con un preciso destro in piena area sul secondo palo. L'Entella accorcia al 38' con il sinistro sottoporta di De Luca su assist di petto di La Mantia.