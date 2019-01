Empoli-Genoa 1-3, Kouamè, Lazovic e Sanabria calano il tris in Toscana

GENOVA - Kouamè, Lazovic e Sanabria. Il Genoa cala il tris in Toscana. I rossoblù corsari vincono 3-1. Un succeso fondamentale in chiave salvezza per i ragazzi di Prandelli che in una partita vibrante e ricca di emozioni da ambo le parti si porta a casa i tre punti e torna al successo dopo oltre un mese. Per l'Empoli momentaneo gol del pareggio di Di Lorenzo. Radu miracoloso in almeno tre circostanze nel primo tempo.

Prandelli orfano di Piatek, privo di Favilli e in attesa di un Sanabria pronto al 100%, in avanti punta sulla velocità di Kouamè. L'Empoli si affida all'estro di Zajc e alla concretezza di Caputo. Il ritmo è subito alto al Castellani. Il Genoa tiene il possesso palla ma i padroni di casa in contropiede tengono in costante tensione Criscito e compagni. Al quarto d'ora Zajc centra il palo. Lo scampato pericolo scuote i rossoblù e al 18' arriva il gol. Criscito lancia lungo per Kouamè, Veseli si addormenta e l'ivoriano da posizione defilata batte Provedel spedendo la palla sul palo lontano. E' 1-0 Genoa. La reazione dei toscani non si fa attendere ma Radu è miracoloso prima su Krunic e poi di piede su Caputo. Nel mezzo il Genoa cerca il raddoppio, questa volta è Provedel in tuffo a dire di no a Romulo. Il ritmo resta alto e il match piacevole. Il forcing dell'Empoli è costante. Caputo e Zajc creano, Radu para. Kouamè in velocità è una costante spina nel fianco della difesa azzurra. L'ultimo brivido del primo tempo arriva dai piedi di Caputo, ma il suo sinistro si spegne a lato. Al riposo Empoli-Genoa 0-1.

Stessi ventiduè alla ripresa del gioco. L'Empoli cala il ritmo, e allora il Genoa a premere maggiormente alla ricerca del raddoppio. Lazovic è murato mentre la conclusione a giro di Bessa non inquadra la porta per un pelo. Iachini butta nella mischia Mchedlidze. Padroni di casa con un attaccante in più. Come un fulmine a ciel sereno per il Genoa arriva il pari dell'Empoli. E' il 63' quando Radu non trattiene un cross di Caputo, sulla palla si avventa Di Lorenzo che insacca in rete. E' il gol dell'1-1. Prandelli decide che è il momento di Sanabria. Neanche il tempo di assestarsi e il Genoa si riporta avanti. E' il 70' quando Bessa serve Lazovic, il serbo rientra sul sinistro e batte Provedel. E' 2-1 Genoa. Passano tre giri di lancetta e il Genoa cala il tris. Lazovic incontenibile se ne va come un fulmine sulla fascia, il cross è millimetrico, Sanabria al primo pallone toccato di testa non sbaglia. 3-1 per i rossoblù. Il match praticamente finisce qui. L'Empoli subisce la botta e non riesce più a creare pericoli dalle parti di Radu, con la difesa del grifone che si chiude con ordine e porta a casa il risultato fino al 90'.

Per il Genoa è il secondo successo in trasferta della stagione dopo quello raccolto a Frosinone a inizio campionato. Con questa vittoria il Grifone sale a 23 punti in classifica andando così a occupare il 13 posto.