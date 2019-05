Elezioni comunali in Liguria, ecco i sindaci eletti

GENOVA - Iniziaranno solo alle ore 14 gli spogli per le elezioni amministrative ma in Liguria ci sono già alcuni sindaci certi di essere stati eletti. Si tratta dei casi dove a presentarsi per il ruolo di primo cittadino era stato solo un candidato e con la conferma dell'affluenza superiore al 50% più uno sono sicuri dell'elezione.

Sono 135 su 234 i comuni liguri che rinnovano la carica di sindaco e il consiglio comunale, solo quattro i centri con più di 15mila abitanti che potrebbero andare al ballottaggio nel caso in cui nessuno dei candidati avesse raggiunto la maggioranza del 50% più uno dei voti: Albenga, Rapallo, Sanremo e Ventimiglia. Affluenza in Liguria ferma al 63,98%, il dato precedente era stato 67,09%. mentre a livello nazionale il numero dei votanti che si sono presentati ai seggi è di 68,01%. Primocanale in diretta dalle ore 14 per lo spoglio ufficiale con collegamenti nei principali centri.

- LISTA SINDACI ELETTI:

Genova:

-Carasco, Massimo Casaretto.

-Masone, Enrico Piccardo.

-Mele, Mirco Ferrando.

-Moconesi, Giovanni Dondero.

-Montebruno, Mirco Bardini.

Imperia:

-Airole, Maurizio Odoero

-Camporosso, Davide Gibelli.

-Castellaro, Giuseppe Galatà.

-Ceriana, Maurizio Caviglia.

-Cesio, Fabio Natta.

-Dolcedo, Giovanni Danio.

-Mendatica, Piero Pelassa.

-Ranzo, Piero Raimondi.

-Riva Ligure, Giorgio Giuffra.

-San Biagio della Cima, Luciano Biancheri.

-Soldano, Isio Cassini.

-Vallebona, Roberta Guglielmi.

-Vasia, Mauro Casale.

Savona:

-Albissola Marina, Gianluca Nasuti.

-Bergeggi, Roberto Arboscello.

-Casanova Lerrone, Marino Beneccio.

-Giustenince, Mauro Boetto.

-Magliolo, Enrico Lanfranco.

-Massimino, Massimo Paoletta.

-Ortovero, Andrea Delfino.

-Pontinvrea, Matteo Camiciottoli.

-Roccavignale, Amedeo Fracchia.

-Villanova, Pietro Balestra.

-Vezzi Portio, Germano Barbano.