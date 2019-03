Elezioni Basilicata, Toti fa autocritica: "Forza Italia unico partito nel centrodestra a perdere"

GENOVA - "La voglia di centrodestra che soffia nel Paese premia gli amici della Lega e Fratelli d'Italia, due partiti che hanno intrapreso un coraggioso percorso di rinnovamento. Ancora una volta, nonostante il generoso sforzo del presidente Silvio Berlusconi, scendendo al di sotto del 9%, tre punti sotto il risultato di un anno fa alle politiche. E questo nonostante il candidato governatore fosse espressione proprio di Forza Italia". Cosi', in un post su Facebook, il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, analizza il voto delle regionali in Basilicata, complimentandosi con Vito Bardi per la vittoria.

Per il governatore, l'occasione e' buona per provare ancora una volta a sferzare il proprio partito. "Dopo le politiche dello scorso anno, dopo l'Abruzzo e la Sardegna- ragiona Toti- anche in Basilicata chi ha saputo interpretare un centrodestra nuovo diverso viene premiato, chi ha scelto l'auto-conservazione, punito".

Cosi', il governatore ligure ha nuovamente gioco facile a sottolineare che "tanti dirigenti apicali di Forza Italia, impegnati a far finta che tutto vada bene, mentre spesso va bene solo a loro, oggi addirittura esultano, cosa che a me pare surreale. So che mi giudicheranno il solito rompiballe guastafeste: una festa tutta loro pero', perche' so anche che tanti amministratori, sindaci, consiglieri regionali, parlamentari la pensano come me e vorrebbero qualcosa di nuovo e coraggioso".

Chi la pensa come lui, conclude Toti, non si rassegna "a vedere un movimento politico che dovrebbe rappresentare i liberali, i riformisti, i cattolici, il mondo che lavora, produce, si impegna e vuol far crescere questo Paese, scivolare verso l'irrilevanza politica. Insieme possiamo fare di piu' e meglio".