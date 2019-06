EcoSavona approva il bilancio, continua la ripresa

VADO LIGURE - La società che gestisce la discarica del Boscaccio a Vado Ligure ha approvato il bilancio in riferimento all’attività del 2018. 34,3 milioni di euro il valore complessivo della produzione, mentre l’utile lordo ha fatto segnare quota 8,5 milioni. Importanti anche gli utili distribuiti ai soci pubblici: 1.875.000 euro per il comune di Vado Ligure e 375 mila euro per il comune di Savona.

Soddisfazione da parte di Flavio Raimondo, top manager EcoSavona e amministratore delegato Green Up - società che gestisce l'altra discarica vadese di Bossarino - che considera il bilancio “consistente e uno tra i migliori degli ultimi anni”.

Sembrano dunque superati i problemi finanziari che nel 2015 avevano portato il gruppo Waste Italia ad avere rapporti spinosi con il comune di Vado Ligure e con la Regione. A oggi, infatti, il comune di Vado è rientrato completamente delle quote dovute con un incasso di 17 milioni di euro. Stessa sorte per l'ecotassa dovuta alla Regione Liguria, che è stata corrisposta prima della scadenza prevista.