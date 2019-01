Ecco “Terza”, 30 mini-lezioni su arte, storia, scienza e musica

GENOVA - Una trentina di mini-lezioni, dodici minuti al massimo, tenute da illustri docenti universitari, esperti della materia e giornalisti su argomenti molto diversi l’uno dall’altro.

Mercoledì e venerdì alle 9.45, 12.00, 14.45 e 18.30 lezioni corredate da immagini per facilitare la comprensione degli argomenti, tutti trattati con incredibile semplicità e fruibilità.

"Terza" questo il titolo del programma che richiama la storica terza pagina culturale dei quotidiani è una produzione di Primocanale su un progetto de A Compagna, con la collaborazione della Fondazione Carige, curato da Mario Paternostro con la collaborazione di Franco Manzitti.

Si comincia con la professoressa Serena Bertolucci, già direttore delle Gallerie nazionali della Liguria e ora di Palazzo Ducale che racconterà le meraviglie di Palazzo Reale e dei suoi abitanti. Poi toccherà al costituzionalista Lorenzo Cuocolo ricordare i settant’anni della nostra Carta rispondendo all’ annosa domanda: ma davvero è la più bella del mondo? E allora perché qualcuno vuole cambiarla. Il direttore dell’Istituto di Igiene della nostra Università ci racconterà l’anno terribile dell’epidemia di febbre gialla, il 1918-19 ma divagherà anche sulla influenza attuale. E le ricerche in materia di vaccini.

Tra gli altri docenti-sprint, la storica dell’arte Anna Orlando che ci racconterà i collezionisti genovesi, Bruno Orsini antico leader democristiano, che ricorderà il 1958 quando il cardinale Siri sfiorò per la prima volta il papato, dopo la morte di Pio XII, il professor Ferdinando Fasce , storico dell’America del Nord e saggista, ripercorrerà la vista lampo a Genova del presidente Usa , Wilson nel 1919 e poi approfondirà l’epopea del Beatles.

Tornerà Bertolucci con i volti del genovesi nei ritratti dei grandi pittori , Cuocolo con la fine dei partiti politici, mentre Franco Bampi presidente di A Compagna spiegherà se il genovese è una lingua moderna o no.

La fotografa Patrizia Traverso ci porterà in giro per Genova e la Liguria alla ricerca delle statue più curiose e in buona parte sconosciute, un viaggio raccolto nel suo libro “Andar per statue”.

“Terza” anche perché la trasmissione agile e veloce vuole rivolgersi a un pubblico della cosiddetta “terza età” sempre desideroso di informarsi e a volte in difficoltà per frequentare conferenze e lezioni in giro per la città.

Con il progetto della Compagna e la collaborazione della Fondazione Carige, questa trasmissione cerca di soddisfare più obiettivi, anche quello di uno spazio colto, ma non pedante in una emittente locale di informazione.