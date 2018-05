E' record per il 'Bello dello Sport', dalle scuole oltre 4mila disegni

GENOVA - Una seconda edizione da record per il Concorso scolastico “Il Bello dello Sport” promosso da Stelle nello Sport con il patrocinio di Miur e Coni nelle Scuole Primarie e Secondarie di Primo grado della Liguria. Una partecipazione straordinaria con un totale di 4.153 elaborati prodotti nelle scuole di tutta la Liguria, da Follo a Sanremo.

Tanta qualità, spesso originalità, passione e amore per lo sport. Disegni coloratissimi e testi profondi nonostante la giovanissima età. Il bello dello sport è proprio questo. E’ un linguaggio universale, un tema che permette ai ragazzi di esprimere sogni e mettere obiettivi nel mirino, ma anche tracciare piccoli bilanci e ammettere ansie e paure.

Non è stato facile per la Giuria selezionare i vincitori. Un applauso va a tutte le scuole, i docenti e gli studenti che hanno partecipato con entusiasmo. Molti di loro hanno potuto anche vivere incontri con i Campioni nell’ambito del ciclo “Una Classe di Valori” arrivato ormai alla quinta edizione. Oltre 6.000 studenti hanno potuto abbracciare grazie a Stelle nello Sport campioni di livello internazionale che ai giovani hanno potuto trasmettere i valori dello sport confrontarsi con loro e raccontando le proprie esperienze. Da Teresa Frassinetti a Francesco Bocciardo, passando per Paolo Ricchebono, Christian Gamarino, Gabriele Bino, Claudia Tarzia, Andrea Cadili Rispi, Simone Calcagno, Camilla Fadda, Chiara Rebagliati, Benedetta Bellio e Davide Lingua.

I 4.153 elaborati raccolti rappresentano uno spaccato bellissimo e prezioso che permette di capire cosa pensano i nostri giovani dello sport, delle emozioni che suscita, della gioia e della soddisfazione che genera. Per ogni “leva” sono stati selezionati i tre migliori disegni e i tre migliori “pensieri”. In qualche caso la Commissione è dovuta ricorrere a degli ex aequo. Alla fine sono 54 gli elaborati selezionati dalla Giuria di Stelle nello Sport composta da Coni, Ansmes, Ussi, Panathlon e Porto Antico. Al link www.stellenellosport.com/2018/05/04/bello-dello-sport-4153-elaborati-nel-2018-