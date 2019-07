LA SPEZIA - Doppio colpo in entrata per lo Spezia. Il club ha oggi ufficializzato due nuove entrate rosa, entrambe dal Sassuolo: Erlic (in foto) e Marchizza.

Martin Erlic, dopo aver già giocato con gli aquilotti, si trasferisce a titolo definitivo mentre Riccardo Marchizza arriva in Liguria in prestito.