Dopo la neve ecco il vento di burrasca. E' rischio gelate

GENOVA - Dopo la neve è il vento a imperversare sulla Liguria. Per questo l'Arpal ha emesso l'avviso meteorologico relativo ai venti di burrasca forte da Nord su tutte le zone.

Possibili raffiche fino a 100-120 km/h, in graduale attenuazione dal pomeriggio. Fino alle ore 10 la raffica massima è quella registrata al Lago di Giacopiane (Genova) dove si sono raggiunti i 143 km/h. Da segnalare anche i 103 km/h a Marina di Loano, i 98 Km/h di Fontana Fresca (alture di Sori), i 95 km/h di Arenzano e i 93 km/h raggiunti da una raffica al Porto Antico di Genova. Nelle prossime attenzione anche al disagio fisiologico per freddo.

Il vento forte ha creato disagi in tutta la città. E' stato infatti riaperto solo dopo le 12 il Terminal Vte-Psa di Prà rimasto chiuso diverse ore a causa del forte vento. La conferma arriva direttamente da vertici del terminal. Una chiusura che ha comportato grossi disagi al traffico, soprattutto nel ponente cittadino. Code sulla A10 in direzione del casello autostradale di Genova Prà. Infatti i tir e i mezzi pesanti in ingresso al porto sono rimasti incolonnati a bordo strada nell'attesa di poter entrare al terminal portuale e compiere le operazioni previste. Sul tratta compreso tra Arenzano e Genova Prà si sono formati fino a 5 km di coda.

Riaperto invece il Sech al'altezza della Lanterna, rimasto chiuso fino alle 6 di questa mattina, sempre per problemi legati al forte vento, che aveva generato un accumulo di veicoli all'ingresso dei varchi portuali.

A Genova il Comune ieri ha comunicato il divieto di transito sulla Sopraelevata a motocicli, furgonati e telonati. Chiusi parchi e cimiteri comunali.

Vigili del fuoco chiamati a un intenso lavoro. I soccorsi hanno riguardato il taglio di alberi pericolanti e la messa in sicurezza di oggetti pericolanti (persiane, tegole, cartelli, pali). Tra gli interventi compiuti anche quello della messa in sicurezza di una grossa insegna pericolante che minacciava la caduta sul tratto di strada che collega al casello autostradale di Genova Pegli. Lo stesso è stato chiuso per il tempo tecnico necessario alla messa in sicurezza ed è stato riaperto alle 11 circa.