Dopo la neve ecco il pericolo ghiaccio: vento forte. Scuole aperte a Genova

GENOVA - Terminata alle 6 l'allerta gialla per neve in tutta la Liguria. Dopo l'abbondante nevicate che interessato Genova, la costa tra il savonese e il capoluogo e tutto l'entroterra ora la preoccupazione è concentrata tutta sul pericolo ghiaccio sulle alture e vento forte.

Scuole aperte a Genova oggi giovedì 24 gennaio. Chiuse solo a Celle Ligure, Davagna e Bargagli. A Genova a causa del forte vento chiusi cimiteri e parchi comunali, Sopraelevata vietata a motocicli, telonati e furgonati.

Ieri disagi a Genova con alcuni voli cancellati all'aeroporto Cristoforo Colombo e traffico in tilt a causa della neve caduta copiosa per le strade cittadine. Problemi per numerosi autobus sprovvisti di catene ache non sono riusciti a proseguire il servizio di trasporto pubblico. Notte tranquilla in tutta la Liguria, polizia locale e vigili del fuoco non hanno infatti compiuto interventi di rilievo.

A Genova alle 6 del mattino temperature tutte sopra lo zero termico: 2.4 gradi a Oregina, 1.2 a Granarolo e 1.7 a Sant'Eusebio. La più alta rilevata a Cornigliano con 4.9 gradi. Temperature ben al di sopra dello zero anche negli altri capoluoghi di provincia: a La Spezia 7 gradi, a Imperia 7.4, a Savona 4.2. Temperature alte anche nel Tigullio: a Chiavari 7.2.

Capitolo vento: le punte massime sui rilievi, con una raffica a 133.2 km/h e una media di 103.7 al Lago di Giacopiane, mentre in costa, raffica di 103.3 a Marina di Loano.

- LE PREVISIONI DEL TEMPO:

GIOVEDI’ 24 GENNAIO: Fino al primo mattino, residui fenomeni nevosi deboli o localmente moderati negli interni e possibili spolverate nevose sulla costa di A e B; gelate diffuse, in particolare nelle zone già interessate dalle precipitazioni. Venti di burrasca forte dai quadranti settentrionali su tutte le zone con possibili raffiche fino a 100-120 km/h. Mare ancora agitato per onda da Nord su A. Diffuse condizioni di moderato disagio fisiologico per freddo.

VENERDI’ 25 GENNAIO: Il ritorno al cielo sereno determinerà nelle ore notturne temperature molto basse che daranno luogo a gelate diffuse nell'interno e localmente sui versanti costieri. Venti ancora forti da Nord con raffiche fino a 70-80 km/h. Moderato disagio fisiologico per freddo nelle ore notturne.