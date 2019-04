Dopo l'allerta meteo, pioggia e vento sferzano ancora la Liguria

GENOVA - Ancora maltempo in Liguria. Dopo la fine dell’allerta gialla a mezzanotte, ancora cieli grigi e deboli precipitazioni, in particolare nelle zone interne della regione. Ma oltre alla pioggia protagonista di queste ore sarà anche il vento previsto ancora molto forte.

Precipitazioni notturne secondo i dati forniti da Arpal concentrate soprattutto nell’entroterra di Levante: 25 millimetri a Pratomollo, 23.2 a Cabanne di Rezzoaglio, 18.8 ad Alpe Gorreto. Da segnalare anche che i venti si sono orientati dai quadranti meridionali, moderati o forti con raffiche (100.4 km/h a Casoni di Suvero, 81 a Fontana Fresca) mentre il mare è molto mosso.

Nella notte, soprattutto in quota, ulteriore aumento delle temperature: il valore più basso a Poggio Fearza (Imperia) con 3.2, ma da segnalare sono anche i 5.2 di Pratomollo (Genova), i 5.8 di Monte Settepani (Savona) mentre nello spezzino Casoni di Suvero ha segnato 7.6. Queste le minime nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia: Genova 15.2; Savona 12.1; Imperia 13.7; La Spezia 14.9.

- LE PREVISIONI DEL TEMPO DI ARPAL:

MERCOLEDI' 24 APRILE: Residua instabilità nelle prime ore con possibili rovesci in particolare su Centro-Levante. Dalla tarda mattinata l'arrivo di una nuova perturbazione determina piogge diffuse e locali rovesci o temporali in particolare su Centro-Ponente. Graduale attenuazione dei fenomeni in serata con schiarite in particolare sugli estremi della regione. Venti: in prevalenza moderati dai quadranti sudorientali con locali rinforzi fino a forti. Mare: in calo da molto mosso a mosso. Umidità: su valori medio-alti. Segnalazioni di protezione civile: precipitazioni diffuse con cumulate significative a Ponente, bassa probabilità di temporali forti, vento forte dai quadranti meridionali. Temperature minime stazionarie, massime in aumento.

GIOVEDI' 25 APRILE: Spiccata variabilità con addensamenti di nubi basse al mattino e passaggi irregolari di nubi alte, schiarite pomeridiane anche ampie specie sulle zone costiere. Venti: tra deboli e moderati in prevalenza settentrionali al mattino, in rotazione dai quadranti meridionali dal pomeriggio con intensità fino a localmente forte sui rilievi.

Mare: mosso, in lento calo

Umidità: su valori medio-alti