Dopo il test di oggi con la Massese, all'orizzonte la Coppa Italia

GENOVA - Il Genoa non si ferma più. Dopo la vittoriosa amichevole di ieri sul Reggio Audace al Mirabello, con Saponara in grande evidenza, oggi è la volta di un test con la Massese a Cavriago, sede del ritiro emiliano. Il collaudo col club apuano, che milita nel campionato di serie D, chiude gli appuntamenti amichevoli: all’orizzonte c’è infatti la partita della prossima settimana in Coppa Italia, con la vincente della partita tra Juve Stabia e Imolese.

I rossoblù di Andreazzoli lavoreranno anche domani e domenica a Cavriago, per tornare in Liguria lunedì. Ancora indisponibile il Pio XII per i lavori di ristrutturazione, la prima fase degli allenamenti in sede si terrà a Masone.