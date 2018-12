Domenica la prima dell'Aida con i fuochi, la festa in diretta su Primocanale

GENOVA - Anche quest'anno i fuochi d'artificio illumineranno piazza De Ferrari con uno spettacolo pirotecnico ritmato sulle note dell'Aida, in occasione della prima al Teatro Carlo Felice.

Uno spettacolo a cui potranno assistere a partire dalle 18, ma la festa aprirà i battenti già a partire dalle 17 con la distribuzione di cioccolata calda e dolci tipici genovesi a cura della Camera di Commercio di Genova.

Un appuntamento imperdibile trasmesso in diretta da Primocanale. Solo il primo dei tanti eventi voluti da Regione Liguria e da Comune di Genova in questo dicembre all’insegna del linguaggio della luce, a cui seguiranno le accensioni degli Alberi di Natale con lo spettacolare Tunnel di luci più lungo d’Europa, in programma sabato 8 dicembre. Per finire, come oramai da tradizione, con il Capodanno in piazza De Ferrari.