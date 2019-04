Domenica con la Lazio torna disponibile anche Gabbiadini

GENOVA - Torna disponibile anche Manolo Gabbiadini nella Sampdoria per la partita di domenica alle 18 contro la Lazio. L'attaccante ha scontato il turno di squalifica. In recupero anche Omar Colley, dopo la botta ricevuta in allenamento prima della trasferta di Bologna.

La Lazio di Simone Inzaghi sarà priva di due pedine importanti, i centrocampisti Milinkovic Savic e Luis Alberto.

Giampaolo è convinto che la squadra possa ancora lottare per un posto in Europa, ma tutto passa dalla sfida di domenica contro i biancoazzurri.