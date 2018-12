Dj set, artisti e cabarettisti, ecco la manifestazione per la Valpolcevera

GENOVA - Tra le manifestazioni per festeggiare il Natale nell’area di Ponte Morandi a Genova figura “Valpolc’è”, a cura di La Soirée eventi, una iniziativa di animazione con artisti di strada, cabarettisti e dj set che si svolgerà in Via Jori a Certosa venerdì 14 dicembre a partire dalle 17.

La manifestazione verrà presentata dalla Regione Liguria per iniziativa dell’assessore alla cultura Ilaria Cavo, di Stefano Balleari, vicesindaco di Genova, di Paola Bordilli, assessore al turismo e al commercio, Federico Romeo, presidente del Municipio V Valpolcevera, Enzo Greco, presidente del Civ ViviCertosa.