Digitalizzazione, in arrivo piattaforma wi-fi per il museo di Villa Croce

GENOVA - "Cisco is in Genoa" afferma trionfante il sindaco, Marco Bucci e, effettivamente, con la firma dei due protocolli di intesa con la Regione e Comune di Genova, il nostro territorio entra, a pieno titolo, nel progetto "Digitaliani" il programma di investimenti che Cisco ha lanciato in Italia per accelerare la digitalizzazione nel nostro paese.

"Abbiamo scelto la Liguria e Genova per dare il nostro contributo nella digitalizzazione - sottolinea Agostino Santoni, amministratore delegato di Cisco Italia - e abbiamo già identificato alcune aree di intervento. Aiuteremo la Regione, attraverso Liguria Digitale, a utilizzare la nostra tecnologia per rendere più sicuri i servizi erogati ai cittadini mentre, per quello che riguarda il Comune, daremo una piattaforma di connessione Wi-Fi al museo di Villa Croce".

Infine Cisco, attraverso le Academy, aiuterà studenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche ad avere maggiori competenze digitali. "Che un colosso della tecnologia mondiale - spiega il pesidente della Regione Liguria, Giovanni Toti - riconosca nella Liguria un partner privilegiato per i suoi progetti di sviluppo dimostra quanto sia radicata la visione che abbiamo voluto dare della Liguria. Una regione che, oltre a essere piattaforma logistica si presenta anche come importante piattaforma tecnologica".

Una Regione che si è candidata a diventare Polo Strategico Nazionale. Un obiettivo ambizioso, che richiede un potenziamento delle infrastrutture. "Vogliamo rendere sempre più potenti i nostri data center affinché rispondano ai requisiti richiesti - spiega Paolo Piccini, amministratore unico di Liguria Digitale - e la collaborazione con Cisco, permetterà gestire al meglio un'infrastruttura complessa e, allo stesso tempo, offrire servizi migliori ai cittadini, alle aziende, alla pubblica amministrazione locale".

Un ottimo risultato per la città che spera di ampliare in futuro questa collaborazione "Cisco messo la bandierina sulla nostra città - spiega il sindaco, Marco Bucci - ora dobbiamo collaborare insieme e vedere in quale modo possiamo sviluppare ulteriormente questo percorso". Oltre ai progetti per i quali si è firmato l'accordo di oggi, infatti, c'è anche una possibilità che Cisco possa portare a Genova uno dei suoi laboratori. "Io mi aspetto che queste aziende possano investire su Genova - continua Bucci - con prospettive economiche ed occupazionali. Per adesso non c'è ancora un progetto ma le idee ci sono e ci lavoreremo". Alla firma del protocollo erano presenti anche l'assessore alla formazione della Regione Ilaria Cavo e l'assessore alla Cultura del Comune di Genova Elisa Serafini.