Diga foranea di Genova, Toti: "Domani la firma per il bando"

GENOVA - "Domani sarà firmato l'inizio del bando di gara per la progettazione della nuova grande diga foranea del Porto di Genova per ospitare le mega navi porta container". Lo annuncia il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti oggi pomeriggio al congresso regionale della Uil.

"La Liguria è la prima piattaforma di mobilitazione di merci del Paese, tra i primi terminal crociere e traghetti del Mediteranneo, alcuni passi avanti sono stati fatti, altri devono essere fatti - commenta il governatore -. La Liguria tende per storia, per cultura e per necessità, ad essere sempre più aperta al mondo, vorremmo presto vedere anche le infrastrutture che aspettiamo da tempo, le grandi opere non devono più essere messe in discussione, chiunque vada al Governo, ne vanno aggiunte di nuove per dare alla Regione la competitività che si merita".