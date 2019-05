Design Week, da domani a lunedì 27 maggio Genova capitale del design

GENOVA - Si alza ufficialmente domani il sipario sulla Design Week Genova: fino a lunedì 27 maggio le eccellenze locali del design si uniscono per portare l’avanguardia delle maison nazionali e internazionali nel Centro Storico della Superba, con piazza dei Giustiniani come fulcro della manifestazione.

Un programma ampio e variegato, che coinvolge sessanta tra designer e aziende, che espongono i propri oggetti di design in più di cinquanta location (di cui 16 atri di palazzi storici, 13 del circuito dei Rolli). Previsto inoltre un calendario di 46 eventi collaterali, tra mostre, concerti, incontri e conferenze. La Design Week Genova coinvolge nel Distretto del Design ogni sfumatura dell’arte, tra concerti, visite guidate, conferenze, incontri, live painting e una mostra collettiva, in scena a Palazzo Enrile Marengo in via dei Giustiniani 19.

GLI EVENTI DI DOMANI, GIOVEDÌ 23 MAGGIO

Si comincia alle 11.30 con il taglio del nastro e i saluti delle istituzioni in piazza San Lorenzo. Alle 16 A Rumènta (via dei Giustiniani 71r) ospita la dAD Conference “Il design visto da Genova” di Raffaella Fagnoni e “Genova vista dal design” di Alessandro Valenti. La conferenza vale 1 cfr per gli architetti partecipanti. Segue, alle 17, la conferenza “Le forme della vita” a cura dell’architetto Luca Mazzari. La conferenza vale 1 cfr per gli architetti partecipanti. Alle 17.30 da Paolo Rosato Arredamenti (via Chiabrera 7) si va alla scoperta dell’antica arte dell’abitare e della cultura del tè con “Una tazza di Feng Shui”, con Barbara Frumento di Peter’s TeaHouse e Barbara Borello, architetto esperta in Feng Shui.

Alle 17.45 in Spazio Giustiniani (piazza dei Giustiniani 30r) va in scena l’incontro con l’architetto e designer Emilio Nanni dal titolo “Cos’è l’architettura, cos’è il design, cos’è l’arte”. L’evento è in collaborazione con Pianca, e vale 1 cfr per gli architetti partecipanti. Alle 19.15 inaugura Progetto Arredamenti (via Chiabrera 33r) l’esposizione di fotografie di Silvano Pruzzo “Grids. Photography and graphic design”. La prima giornata si conclude alle 19.30 in piazza dei Giustiniani con il live cooking dello chef Stefano Ratti, in collaborazione con Gaggenau. I posti sono limitati, ed è consigliata la prenotazione a eventi@spaziogiustiniani.com.

Inoltre, tutti i giorni dalle 18.30 gli espositori partecipanti organizzano eventi inaugurali diffusi, rimanendo aperti in via straordinaria. A Rumènta, sede di tutte le conferenze della Design Week Genova 2019, ha dedicato quattro cocktail e tre tapas allo stile italiano del design che ha fatto epoca: auto, lampade e poltrone, vere icone di funzionalità e bellezza.

La Design Week Genova è realizzata dall’associazione DiDe – Distretto del Design Genova col patrocinio di Regione Liguria, Comune di Genova, Municipio 1 Centro-Est, Camera di Commercio di Genova e Confcommercio. La Design Week Genova si avvale anche della convinta collaborazione dell’Ordine e della Fondazione degli Architetti e del Dipartimento di Architettura e Design dell’Università di Genova.