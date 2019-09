Deejaytime, stasera si ballano le hit degli anni '90 in piazza De Ferrari

GENOVA - La pioggia di questo pomeriggio non ferma il dj-set di Albertino, Molella, Fargetta e Prezioso: appuntamento questa sera in piazza De Ferrari con Deejay time. L'evento gratuito, organizzato per Genova in Blu, festeggia la 59esima edizione del Salone Nautico Internazionale, che sta registrando un grande successo di presenze.

Un ritorno ai ruggenti anni '90 con le migliori hit mixate a quelle dei giorni nostri in una suggestiva "discoteca a cielo aperto". I quattro noti conduttori radiofonici sanno come scaldare tutti coloro che decideranno di fermarsi in piazza a ballare.

Grazie alla collaborazione di ICE Agenzia, Comune di Genova, Camera di Commercio e Regione Liguria che hanno reso possibile l’iniziativa, a partire dalle ore 20.15 la piazza accoglierà un lungo spettacolo che si preannuncia ricco di sorprese e che vedrà l’esibizione dei quattro storici conduttori del programma radiofonico Deejay Time, che hanno aggiunto la tappa genovese al tour estivo che ha girato tutta Italia. Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso si alterneranno sul palco per un intrattenimento di oltre due ore di musica che culminerà con un dj-set finale dei 4 protagonisti in contemporanea, che non mancherà di stupire il pubblico presente.

PROGRAMMA:

20.15 Warm up dj set

21.15 Inizio spettacolo, con saluti istituzionali del Presidente Toti e del Sindaco Bucci

21.30 Inizio DeejayTime

23.45 Fine show