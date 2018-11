Decreto Genova, rinviato l'incontro per illustrare il documento

GENOVA - L'incontro pubblico di illustrazione del cosiddetto "Decreto Genova", al quale avrebbero partecipato il viceministro delle Infrastutture e dei Trasporti Edoardo Rixi, il presidente della Regione Liguria e Commissario straordinario per l'emergenza Ponte Morandi Giovanni Toti e il sindaco di Genova e Commissario straordinario per la ricostruzione Ponte Morandi Marco Bucci - previsto per lunedì 26 novembre alle ore 18.30 presso il Teatro Rina e Gilberto Govi a Bolzaneto - è stato rinviato a data da destinarsi per sopraggiunti impegni.

Lo ha reso noto il Comune di Genova in una nota.