De Gregori, Giorgia, danza e prosa: a luglio torna il festival internazionale di Nervi

GENOVA - Un cartellone di eventi per tutti i gusti che spazia dalla musica pop al cantautorato italiano, dalla prosa alla danza classica e contemporanea. Dal 2 al 20 luglio nel teatro all'aperto che sarà allestito nel parco di villa Grimaldi arriva il primo Festival internazionale di Nervi.

L'evento, sostenuto dal Comune di Genova, organizzato dal Teatro Nazionale di Genova e nato da un'iniziativa del Rotary, è stato presentato questa mattina nella sala trasparenza della Regione Liguria.

La rassegna si snoderà in 13 serate. In programma, tra gli altri, concerti di Francesco De Gregori (8 luglio), Giorgia (2 luglio, ma non ancora confermata), Emir Kusturica (17 luglio) e Caetano Veloso (16 luglio), ma anche di Carmen Consoli (3 luglio), Il Volo (9 luglio) e Gino Paoli (18 luglio)e questi ultimi saranno accompagnati dall'Orchestra del Carlo Felice). Presente in cartellone anche il teatro con Alessandro Preziosi che interpreta Moby Dick (4 luglio) e Neri Marcoré (13 luglio). E poi la danza con The Tokio Ballet (7 luglio) e Les Ballets de Trocadero (23 luglio).

I posti disponibili per ogni serata saranno 2400. I biglietti, suddivisi in varie fasce dai 30 agli 80 euro, saranno in vendita dal 15 aprile. In questi giorni è in fase di avvio la progettazione dell'area che, nel rispetto dell'ambiente dei parchi, dovrà prevedere una platea modulabile.