Dall'Africa ecco la prima vera ondata di caldo. Anche in Liguria arriva l'afa

GENOVA - La prima vera ondata di caldo di questo 2019 sta per arrivare e non risparmierà nemmeno la Liguria. Temperature sopra i 30 gradi, vento da sud e tasso di umidità alto sono le caratteristiche distintive che caraterizzeranno la prossima settimana. Situazione figlia di un frobnte caldo in arrivo direttamente dall'Africa che colpirà la penisla italiana.

Già da lunedì 24 giugno la massa d'aria calda passerà sopra il Mediterraneo arricchendosi di umidità. E anche in Liguria sarà netto il riaòzo delle temperature che col passare dei giorni saliranno ben oltre i 30 gradi. Ma a creare i maggiori problemi sarà soprattutto l'umidità e la conseguente afa. A Genova la temperatura toccherà i 30-32 gradi ma quella percepita sarà ben più alta. Ventilatori, aria condizionata già pronti per limitare i disagi e per i meno forniti c'è sempre il vecchio e buon ventaglio. Una situazione di caldo intenso che dovrebbe durare almeno fino a domenica prossima.

- LE PREVISIONI DEL TEMPO:

Lunedì 24 giugno: tempo stabile e soleggiato su tutti i settori. Venti variabili, da nord-est al mattino a ovest di Capo Mele, moderati. Mari generalmente poco mosso, localmente mosso al largo sul settore ovest. Temperature in aumento, massime prossime o superiori ai 30°C ovunque.

Martedì 25 giugno: caldo torrido in sensibile aumento; picchi diffusi prossimi ai 33-35 °C, localmente superiori a fondovalle del versante padano dell'appennino.

E con l'arrivo del caldo più intenso è quanto mai importante seguire i consigli del medico, accorgimenti utili a limitare i disagi e la sensazione di caldo. Ecco alcuni dei principali:

- Evitare di uscire e svolgere attività fisica nelle ore più calde della giornata (dalle ore 11 alle ore 19).

- Se possibile recarsi qualche ora al giorno in zone all’aperto ombreggiate e ventilate oppure al chiuso, dotate di aria condizionata.

- Ripararsi la testa dal sole con un cappello e in auto usare tendine parasole.

-Bere molti liquidi, almeno un litro e mezzo/due litri al giorno, anche se non se ne sente l’apparente necessità;

- Assumere liquidi con regolarità

- Durante il giorno usare tende per non fare entrare il sole e chiudere le finestre e le imposte, mantenerle invece aperte durante la notte.

- Evitare bevande gassate, zuccherate, troppo fredde o alcooliche, in quanto aumentano la sudorazione.

- Fare pasti leggeri, preferendo frutta, verdura, pesce, pasta e gelati a base di frutta e riducendo carne, fritti e cibi molto conditi e piccanti.

- Indossare abiti leggeri di cotone o lino, di colore chiaro non aderenti e privi di fibre sintetiche.

- Evitare bruschi sbalzi di temperatura corporea (ad esempio entrare sudati in un grande magazzino condizionato), non respirare con la bocca aperta ma solo con il naso.