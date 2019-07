Dall'Africa arriva la nuova ondata di caldo, martedì e mercoledì scatta il bollino arancione

GENOVA - Nuova ondata di caldo in arrivo sulla Liguria. Per questo motivo il ministero della Salute ha emesso il bollino arancione a Genova per le giornate di martedì 23 e mercoledì 24 luglio. Per oggi lunedì 22 giugno emesso bollino giallo.

Un'ondata di caldo proveniente dall'Africa andrà a colpire tutto il Nord Italia, Liguria compresa. Le temperature già da domani, martedì 23 luglio, inizieranno rapidamente a salire fino a 31-32°C specialmente sulle riviere della Liguria. Il picco però è atteso per le giornate di martedì, mercoledì e giovedì con la colonnina di mercurio che continuerà a far segnare valori bel oltre i 30 gradi, lasciando specialmente nella costa la sensazione di afa. Con il bollino arancione scatta il Piano Caldo messo a punto da Regione Liguria.

- I 15 CONSIGLI PER COMBATTERE IL CALDO:

· Evitare di uscire e svolgere attività fisica nelle ore più calde della giornata (dalle ore 11 alle ore 19). Non rimanere all’interno di auto parcheggiate.

· Se possibile recarsi qualche ora al giorno in zone all’aperto ombreggiate e ventilate oppure al chiuso, dotate di aria condizionata (evitando l’utilizzo di ventilatori meccanici in caso di temperature elevate).

· Ripararsi la testa dal sole con un cappello e in auto usare tendine parasole.

· Bere molti liquidi, almeno un litro e mezzo/due litri al giorno, anche se non se ne sente l’apparente necessità;

· Assumere liquidi con regolarità

· Durante il giorno usare tende per non fare entrare il sole e chiudere le finestre e le imposte, mantenerle invece aperte durante la notte.

· Evitare bevande gassate, zuccherate, troppo fredde o alcooliche, in quanto aumentano la sudorazione.

· Fare pasti leggeri, preferendo frutta, verdura, pesce, pasta e gelati a base di frutta e riducendo carne, fritti e cibi molto conditi e piccanti.

· Indossare abiti leggeri di cotone o lino, di colore chiaro non aderenti e privi di fibre sintetiche.

· Non modificare o sospendere le terapie in atto senza consultare il proprio medico.

· Non assumere integratori salini senza consultare il proprio medico.

· Evitare bruschi sbalzi di temperatura corporea (ad esempio entrare sudati in un grande magazzino condizionato), non respirare con la bocca aperta ma solo con il naso.

· Se si è affetti da diabete, esporsi al sole con cautela per il maggior rischio di ustioni, stante la minore sensibilità al dolore.

· In caso di cefalea provocata da esposizione al sole, bagnarsi subito con acqua fresca per abbassare la temperatura.

· Se si è affetti da patologie croniche, con assunzione continua di farmaci (esempio diabete, ipertensione, scompenso cardiaco, bronchite cronica, malattie renali) consultare il proprio medico di famiglia per conoscere eventuali comportamenti particolari o misure dietetiche specifiche.