Dal design navale all'oceanografia, il mare si studia a Genova

GENOVA - Che Genova e la Liguria rappresentino la capitale del mare, è un dato acquisito, ma il neonato Centro del mare dell'Università di Genova, che raccoglie tutti gli insegnamenti nel settore, "ne fa anche il posto giusto per chi vuole studiare la Scienza del mare in tutte le sue declinazioni". Ad annunciare questa novità è l'Università di Genova.

Anche i numeri fanno la differenza: 5 corsi di laurea triennale e 8 corsi di laurea magistrale più un dottorato di ricerca fanno dell'Università di Genova quella con la più ricca offerta formativa in tema di scienze e tecnologie del mare. Senza contare che, con 400 ricercatori, è anche fra le 10 migliori università al mondo nella ricerca e nel trasferimento tecnologico delle discipline del mare.

Si preparano dai progettisti degli yacht ai manager della logistica, dagli ingegneri che disegneranno le nuove navi - colossi merci o da crociera - agli esperti oceanografi, con corsi presenti soltanto all'Università di Genova. Unico in italia è il corso di laurea triennale in Italia di Ingegneria Nautica al termine del quale lo studente sarà capace di comprendere, analizzare e verificare i progetti di unità da diporto, nonché collaudare, gestire e dirigere l'installazione e la manutenzione degli apparati su yacht e mega yacht.

Quest'anno è partito anche, solo a Genova e a Napoli, il corso Maritime Science and technology, in lingua inglese, per formare tecnici nel settore marittimo, ufficiali a bordo delle navi che conoscano le nuove tecnologie. Corsi unici che si affiancano a Design del prodotto e della nautica, Economia delle aziende marittime della logistica e dei trasporti, Ingegneria navale. Anche fra gli 8 corsi di laurea magistrale, tre sono soltanto a Genova: Design navale e nautico con workshop Italia-USA, programma di scambio e doppia laurea con ISD Rubika-Valenciennes, Hydrography and Oceanography che prepara esperti di idrografia e oceanografia in conformità con le norme internazionali e Yacht design.