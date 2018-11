Da Fincantieri arriva il progetto di un ponte per la viabilità alternativa sul Polcevera

GENOVA - Fincantieri fornirà il progetto per la realizzazione di un ponte in acciaio sul Polcevera per la viabilità alternativa.

Cassa depositi e prestiti, Fincantieri, Fs Italiane, Snam e Terna hanno sottoscritto un protocollo d'intesa con i commissari per l'emergenza e per la ricostruzione Toti e Bucci, Regione Liguria, Comune di Genova e Authority portuale di sistema oltre che con la Finanziaria ligure per "sostenere in modo concreto la ripresa economica della città e del suo territorio attraverso una serie di misure diversificate rivolte a Enti pubblici, sistema infrastrutturale, imprese, famiglie e per la soluzione dell'emergenza abitativa". Lo si apprende da una nota congiunta.

"Il protocollo è un passo importante per aiutare Genova a ripristinare il più possibile condizioni di normalità dopo il crollo del Morandi", ha detto Toti. "In questi tre mesi le istituzioni hanno collaborato per realizzare interventi strutturali per superare l'emergenza a cominciare da quella abitativa affrontata subito con una casa per gli sfollati, la viabilità con l'apertura di arterie alternative, la scuola. Molto resta da fare e soprattutto resta da ricostruire il ponte. Nelle ore immediatamente successive al crollo Regione Liguria ha intrapreso una collaborazione con Cdp e tutto il gruppo che ha portato a dare risposte immediate sul fronte degli alloggi: il protocollo va nella stessa direzione e rafforza la collaborazione già avviata".

Per Bucci "è motivo di grande soddisfazione constatare la risposta in termini di messa a disposizione di know-how, competenze tecniche e tecnologiche, progetti, interventi e sostegno anche finanziario che viene da parte di grandi aziende. Sono grato a Cdp, Fincantieri, Snam, Terna e FS per il loro contributo". Tra i punti elencati nel documento, il supporto finanziario agli Enti pubblici e alle infrastrutture, supporto a imprese e famiglie e soluzioni per l'emergenza abitativa.