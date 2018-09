Crollo ponte, Toti: 'Bene Gemme ma non avrà vita facile'

GENOVA - La scelta di Claudio Andrea Gemme come commissario per la ricostruzione a Genova è "un segnale di attenzione verso la città" secondo il presidente della Liguria Giovanni Toti, convinto che chiunque assumerà quel ruolo "non avrà vita facile" a causa del decreto che "inibisce molti" dei percorsi per la ricostruzione che sarebbero più pratici.

Toti lo ha detto ai microfoni di Sky a margine dell'evento 'L'Italia forte. Ricostruire il Paese, tornare a crescere' a Bergamo.

Gemme "ha un curriculum importante, è un genovese doc - ha aggiunto Toti - Ci conosciamo bene. Sul nome, come ho detto al presidente Conte e allo stesso Gemme, nulla da dire da parte delle istituzioni locali. Anzi, è un segnale di attenzione per la città".

Ma, ha aggiunto, "ho sottolineato a Conte e a Gemme che riteniamo comunque molto complicata la vita di un commissario su un decreto che non stabilisce esattamente quali sono i percorsi per la ricostruzione e ne inibisce molti di quelli che sarebbero più pratici".

"Chiunque andrà a ricoprire quel ruolo - ha concluso - non avrà vita facile e non avrà sconti da parte delle istituzioni locali che continuano a chiedere al governo rapidità, chiarezza e un decreto che metta risorse su Genova"