Crollo ponte Morandi, Toti in attesa: "Ci aspettiamo sentenze rapide e giuste"

GENOVA - "Siamo in attesa che il Tribunale di Genova accerti le responsabilità del crollo di ponte Morandi". Ad affermarlo è il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, quest'oggi a Genova.

"La Regione, come il Comune e gli stessi cittadini, sta aspettando di conoscere la verità. A stabilirlo sarà un tribunale della Repubblica, ciò che mi aspetto è che queste sentenze i giudici le diano correttamente e rapidamente".

"C'erano due contraenti - continua Toti - nel matrimonio di concessione di ponte Morandi: un concessionario e un concedente, il concessionario aveva il dovere di far sì che la struttura non crollasse mantenendola in piena efficienza, il Mit aveva il dovere di controllare che ciò accadesse, evidentemente uno dei due ha una responsabilità o forse entrambi, ma non tocca alla politica deciderlo, tocca ai tribunali della Repubblica decidere chi ha le colpe".

Toti che ha avuto modo anche di approfondire la tematica degli sfollati. "Il loro rientro - conclude il governatore ligure - dipende dai sensori, non dalla politica. Ci auguriamo che possa essere questa la settimana d'avvio del piano di rientro".