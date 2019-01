Crollo ponte Morandi, dirigente indagato trasferito a Milano

GENOVA - Avvicendamento ai vertici degli uffici che dirigono i tronchi autostradali di Genova e Milano. Stefano Marigliani, indagato per la tragedia di Ponte Morandi, lascia la direzione del tronco autostradale di Genova e va a Milano, da dove arriva in Liguria Mirko Nanni.

Già direttore del tronco di Bologna e di quello di Firenze, Nanni, 54 anni, originario di Bologna, sarà operativo a Genova dal 14 gennaio. In qualità di direttore del tronco autostradale di Genova, Marigliani aveva anche la responsabilità del Ponte Morandi, crollato il 14 agosto provocando 43 morti. Per quella tragedia è indagato insieme ad altri dirigenti di Autostrade per l'Italia tra cui l'ad Castellucci.