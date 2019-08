Crisi di governo: Toti: "Partiamo dai problemi dell'Italia, non dalle poltrone"

GENOVA - "Leggere i giornali in queste ore sciupa un po' anche i pochi momenti tranquilli dell'estate: Renzi che si accorda con Grillo, Prodi che ritorna, la sinistra estrema che resuscita, Forza Italia che un po' vuole votare, ma anche un Governo istituzionale tutto sommato... potrebbe andare. Chi salva e chi perde la poltrona! Che casino". Così scrive il presidente della Liguria e leader di Cambiamo! Giovanni Toti sul suo profilo Facebook.

"Pochi parlano di quello che serve all'Italia che non cresce. La soddisfazione per noi è vedere la Liguria che cambia e cresce, nonostante i tanti problemi che abbiamo affrontato e i troppi che remavano contro per interesse politico. Oggi spiagge piene e Genova invasa dai turisti, con tanti negozi aperti. Fare squadra paga. Per questo - conclude il governatore ligure - vogliamo cambiare anche il Paese, partendo dai problemi e dalle cose da fare, non dai compromessi e dalle poltrone!"