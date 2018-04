Coppa Davis a Genova, anche un boom di visitatori: saranno almeno tremila nel prossimo week end

GENOVA - Coppa Davis a Genova, non solo un grandissimo evento sportivo per la città e per tutta la Liguria. Ma la sfida tra Italia e Francia, aspettando poi la Fed Cup a fine aprile tra le azzurre e il Belgio, sarà ricordata anche per il boom di visitatori che arriveranno sotto la Lanterna grazie al big match in programma a Valletta Cambiaso tra il 6 e l’8 aprile.

Lo sport che diventa traino eccezionale anche per fare turismo. Saranno almeno tremila le persone ospitate negli hotel genovesi nei prossimi giorni con il boom naturalmente da giovedì proprio alla vigilia dei tre giorni di super tennis. Un numero straordinario, almeno un migliaio in arrivo dalla Francia per sostenere la squadra transalpina.

E poi tantissimi saranno anche i rappresentanti dei circoli dei tennis italiani che hanno acquistato i tagliandi: Emilia Romagna, Toscana, Piemonte e non solo. Più tutti gli appassionati che hanno preso i biglietti da fuori Liguria e sono davvero centinaia. Un pieno di entusiasmo che si concentrerà tra poco meno di una settimana a Valletta Cambiaso e una splendida cartolina di Genova che farà il giro del mondo anche a livello turistico.