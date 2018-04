Coppa Davis a Genova, a Valletta Cambiaso Francia-Italia 1-0. Non riesce l'impresa a Seppi

GENOVA - Tutto pronto a Valletta Cambiaso, la terra rossa dell'impianto di tennis di Genova è pronto ad ospitare i quarti di finale di Coppa Davis tra Italia e Francia.

LA PRIMA SFIDA TRA SEPPI E POUILLE - Già bel pubblico per il primo match della giornata. Davvero nutrita anche la presenza dei francesi, e tantissimi i italiani provenienti da tutta Italia in particolare da Piemonte, Lombardia, Veneto e Toscana. Primo set con la Francia davanti, Pouille fa il break su Seppi quando il risultato era 4-3 per il transalpino. Il numero uno della squadra di Noah chiude il primo set 6-3. E poi prende il largo nel secondo set portandosi sul 3-0. Un vantaggio che ha capitalizzato vincendo poi col punteggio di 6-2. Ma Seppi reagisce alla grande e vince alla grande il terzo set (6-4) e poi trascinato dal calore del pubblico italiano, scatenato, vince anche il quarto set (6-3) e porta Pouille al quinto set. Dove l'azzurro paga la fatica per la grande rimonta e perde 6-1. Francia in vantaggio dopo il primo singolare.

LA SECONDA SFIDA TRA FOGNINI E CHARDY - Pronti per la seconda sfida di Valletta Cambiaso tra Fognini e Chardy

PRESIDENTE TOTI E ASSESSORE CAVO - “Valletta Cambiaso è una location straordinaria che dimostra a tutti la capacità e l’ospitalità di una città come Genova che sta tornando ad essere la capitale del Mediterraneo. Naturalmente vinca il migliore e in bocca al lupo a tutti, anche se noi tifiamo per gli atleti italiani”. Lo ha detto quest’oggi il Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti a margine della prima partita di Coppa Davis allo stadio Beppe Croce di Valletta Cambiaso che ha visto impegnato Andreas Seppi con il francese Lucas Pouille. “Questo sarà un grande weekend di sport per la città e una grande primavera di iniziative sportive e di turismo per la regione – ha aggiunto Toti - La coppa Davis apre un momento magico per la Liguria: oltre alle partite di questo fine settimana, ci sarà uno straordinario derby il sabato sera e poi seguiranno le finali di champions di pallanuoto, in cui la Liguria ha qualcosa da insegnare al mondo e poi la regata storica delle Repubbliche marinare, ai primi di giugno, nel nostro porto”.

Anche l’assessore allo Sport di Regione Liguria Ilaria Cavo ha espresso la sua soddisfazione: “Sono emozionata nel vedere Valletta Cambiaso overbooking e nel sentire il tifo italiano e quello francese, è certamente un bell’effetto, segno che questo evento ha saputo attrarre gli appassionati con un tutto esaurito anche per gli albergatori. Si tratta di una bella energia e penso che, al di là del risultato finale, ci sia l’emozione di vedere le partite da Genova. Di sicuro abbiamo vinto tutti: chi è arrivato da lontano e chi ha creduto che si potesse fare nel capoluogo ligure un grandissimo evento come la Coppa Davis. Genova è stata capace di portarlo qui grazie ad un perfetto gioco di squadra”.

Tutte le partite di Coppa Davis saranno trasmesse anche in Sala della Trasparenza nel Palazzo di Regione Liguria, aperta al pubblico. In particolare: sabato 7 aprile dalle ore 14 alle 18.30 e domenica 15 aprile dalle 11.30 alle 18.30.

L'ATTESA - Alle 11.30 la prima sfida. L'italiano Andreas Seppi (numero 62 al mondo) sfida Lucas Pouille (numero 10). Una sfida complicata quella del bolzanino che da anni si allena a Bordighera. Subito dopo il primo match sarà la volta del padrone di casa Fabio Fognini (numero 18 classifica Atp) che sulla terra del campo Beppe Croce affonterà Jeremy Chardy (numero 90). Ieri Primocanale ha seguito in diretta streaming il sorteggio che deciso l'ordine delle sfide tra i giocatori delle due nazionali.

"Eravamo preparati, giocheremo questi due match equilibrati, speriamo di portarli a casa. Ci aspettavamo questi francesi in campo, non ci sono state particolari sorprese - commenta il capitano azzurro Corrado Barazzutti - Chardy ha un grande potenziale, se Noah lo ha messo in campo significa che pensa possa giocare bene su terra, anch'io lo penso. Ha tutti i mezzi per poter giocare bene anche su questi terreni. Tra Seppi e Lorenzi? Non ci sono state incertezze".

Ottimista sull'esito finale della sfida è il grande padre del tennis italiano. Nicola Pietrangeli non ha dubbi: "Loro hanno tutto da perdere, sono i detentori de trofeo. Sono ottimista". E sul ligure Fognini aggiunge: "E' un giocatore straordinario, dipende solo da lui: se si sveglia bene c'è solo da applaudire, se si sveglia male è da picchiarlo" afferma con un sorriso Pietrangeli.

"E' una delle grandi sfide storiche quella contro la Francia - spiega Lea Pericoli -. Il pubblico di Genova darà un grande sostegno". E su chi potrebbe essere il giocatore decisivo la signora del tennis italiano non ha dubbi: "Fognini è l'elemento fondamentale".

"Il sostegno del pubblico genovese, Fabio Fognini e l'unità di squadra" sono questi i tre fattori che il presidente della Federazione italiana tennis Angelo Binaghi individua come fondamentali per poter battere la Francia.