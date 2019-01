SAVONA - Oltre duecento veicoli controllati e una trentina di persone identificate. E' il bilancio del servizio straordinario di prevenzione messo in atto ieri a Savona dagli agenti della questura in collaborazione con il Reparto Prevenzione Crimine 'Liguria'.

L'attività ha interessato in particolare le zone di Piazza del Popolo, Via delle Trincee, Piazza delle Nazioni, Santa Rita dove sono stati realizzati diversi posti di controllo resi più agevoli dal sistema Mercurio che consente di effettuare in tempo reale controlli sulle targhe dei veicoli anche in movimento.