Controesodo, rientro verso le grandi città con flussi intensi sulle autostrade liguri

GENOVA - Come da previsione è un week end da bollino rosso. Sulle principali strade e autostrade italiane si registrano dalle prime ore della mattina di sabato 31 agosto flussi di traffico intenso in rientro verso le grandi città del nord, con rallentamenti sull'A1 e code a tratti sulla A22. Anche in Liguria la situazione è difficile in alcuni tratti autostradali. E' in vigore fino alle 16 il divieto di circolazione dei mezzi pesanti. Saranno in circolazione solo i veicoli commerciali debitamente autorizzati nonché quelli che fruiscono di particolari deroghe circa l'inizio o il termine del divieto.

Coda di 2 km tra Arma di Taggia e Imperia Est in direzione Italia causa incidente.

Coda tra Genova Nervi e bivio A12/A7 Milano - Genova per traffico intenso.

Coda tra Albisola e bivio A10 inizio Complanare Savona per veicolo in avaria.

Traffico rallentato tra Recco e Genova Nervi per veicolo in avaria.

Coda su bivio A12/A7 Milano - Genova provenendo da Livorno verso Milano per traffico intenso.

Sulla A10: coda di 1km tra Bordighera e Confine di Stato in direzione Francia causa traffico intenso.

Sulla A26: code tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per traffico intenso. Sull'A10: code a tratti per traffico intenso tra Albissola e complanare di Savona, 4 km di coda tra Savona e Spotorno in direzione Francia per traffico intenso; in direzione opposta, code a tratti tra Albenga e Savona per traffico intenso. Sull'A6:1 km di coda in aumento per l'innesto sulla A10 in direzione Ventimiglia. Sull'A12: coda tra Genova est e Bivio A12/A7 per traffico intenso; code a tratti tra Rosignano Marittimo e Collesalvetti per traffico intenso in direzione Genova.

Sulla A14: in direzione sud code a tratti tra Bologna Fiera e Faenza per traffico intenso; in direzione nord code a tratti tra Andria e Canosa per traffico intenso; a salire verso Bologna, code a tratti tra San Benedetto del Tronto e Pedaso e tra Cattolica e Cesena per traffico intenso; code a tratti tra Faenza e Castel San Pietro sempre per traffico intenso; da ultimo coda tra Bivio Racc.Bologna-Casalecchio/A14 e Bivio Racc. Bologna-Casalecchio/A1 per traffico intenso.

Sull'A1: in direzione nord code a tratti tra Valdarno e Incisa per incidente, tra Firenze Scandicci e Bivio A1-Variante per traffico intenso; oltre Bologna, rallentamenti tra Modena Nord e Bivio A1/A22 per traffico intenso. Sull'A9: code per traffico intenso tra Como e Chiasso. Sull'A15: 2 km di coda tra Aulla e nodo A12 in direzione La Spezia causa traffico intenso.

Sulla A22: in direzione sud code a tratti tra Chiusa Val Gardena e Rovereto Nord e 4 km di coda per traffico intenso all'innesto con la A1; in direzione nord rallentamenti con code a tratti tra Verona Nord e Ala/Avio; code a tratti tra Trento Sud e Egna Ora; 10 km di coda tra Vipiteno e Brennero in uscita dal confine italiano.

Al Traforo del Monte Bianco: code di 15 minuti su entrambi i piazzali per l'attraversamento del confine tra Chamonix e Courmayeur. Sulla A4: code alla barriera di Lisert in direzione Italia in aumento, code a tratti tra Portogruaro e San Giorgio di Nogaro, in direzione Torino; nella stessa direzione code a tratti Palmanova e Latisana, code a tratti tra Arino e innesto A13 e 4 km di coda tra Verona Sud e Sommacampagna.