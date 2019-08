Controesodo, bollino rosso sulle autostrade della Liguria tra sciopero ai caselli e tutor

GENOVA - Secondo weekend di controesodo lungo le autostrade della Liguria. Vacanze finite per molti che da lunedì riprendono il loro lavoro. I tanti turisti che in questi giorni hanno affollato le località delle riviere di levante e ponente si mettono dunque in marcia verso casa. La polizia stradale ha emanato per le giornate di sabato 24 agosto e domenica 25 il bollino rosso in direzione delle grandi città. La situazione comincerà a migliorare con un bollino giallo dalla mattinata di lunedì 26. In tutto solo nel nodo genovese è previsto il transito di 35mila veicoli.

- SCIOPERO CASELLI AUTOSTRADALI: Altra situazione di criticità è lo sciopero dei casellanti previsto per domenica 25 agosto dalle 10 alle 14 e dalle 18 alle 2 di lunedì 26 agosto. Questa situazione comporterà code ancora più lunghe ai caselli. L’autostrada dovrà essere comunque pagata e chi non effettuerà il pagamento verrà multato. I servizi di vigilanza per lì'occasione saranno intensificati in prossimità dei caselli degli scioperanti.

- DIVIETI MEZZI PESANTI E TUTOR: Per quanto riguarda la circolazione dei mezzi pesanti superiori alle 7.5 tonnellate è vietata dalle 8 alle 16 di sabato 24 agosto e dalle 7 alle 22 di domenica 25. Attenzione anche alla velocità a cui viaggiate, le tratte coperte dai nuovi sistemi tutor sono aumentate. Per quanto riguarda invece la decisione della Corte di Cassazione di ripristinare i vecchi sistemi, la Polizia Stradale non ha ancora rilasciato alcuna informazione certa.