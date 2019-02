Continuano a bruciare i boschi al Passo della Bocchetta, in azione i soccorsi

CAMPOMORONE - È ancora attivo l'incendio al passo della Bocchetta, a Campomorone, incendio che da ieri mattina sta distruggendo il bosco. I vigili del fuoco stanno lavorando su due fronti. Ieri sera la situazione sembrava sotto controllo, ma il vento ha alimentato le fiamme.

Sul posto stanno intervenendo un canadair e un elicottero della Regione Liguria, come raccontato a Primocanale questa mattina da Stefano Fassone del coordinamento volontari di Portezione Civile: "Il vento ieri soffiava molto forte, a 30-40 nodi, e non consentiva all'elicottero di avvicinarsi. Questa mattina il vento è calato ma il problema persiste".

"Purtroppo ieri i canadair non erano disponibili perché impegnati con altri incendi nel savonese e in Toscana". Sul posto hanno operato per tutta la notte le squadre dei vigili del fuoco di Bolzaneto con l’ausilio di un elicottero e dei volontari di protezione civile. Le fiamme hanno lambito anche le pendici del monte Leco, posto sullo spartiacque tra Voltaggio e Campomorone, dove sono installati diversi ripetitori radiotelevisivi. Si stima almeno 10 ettari la superficie andata in fumo.