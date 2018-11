Conte e Giorgetti rassicurano la Liguria, in arrivo il numero solidale

GENOVA - Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è al lavoro con il sottosegretario Giancarlo Giorgetti sull'emergenza maltempo e le conseguenti alluvioni di questi giorni.

Nella serata di ieri c'è stata una conference-call - rendono noto fonti di Palazzo Chigi - con il presidente della regione Veneto Zaia, con il presidente della regione Liguria Toti e con il presidente della regione Friuli Venezia Giulia Fedriga.

Il premier, il sottosegretario e i presidenti di regione hanno operato una ricognizione dei danni delle alluvioni di questi giorni: Conte e Giorgetti hanno assicurato la massima attenzione del governo che è giá al lavoro per adottare provvedimenti di propria competenza per la soluzione dei problemi.

I vertici della regione hanno manifestato l'esigenza di riparare le infrastrutture e aiutare privati e imprese a risollevarsi, sospendendo le bollette (Enel ha già accolto l'invito e anche Iren è pronta ad intervenire in tal senso), rimandando mutui e scadenze fiscali, rimborsando i danni. Il Presidente Conte ha assicurato che il Governo concederà lo stato di emergenza e già in settimana arriveranno i primi provvedimenti.

Per chi volesse dare una mano dalla mezzanotte sarà attivo il numero solidale 45500 per aiutare le popolazioni colpite dal maltempo. Ogni contributo serve per superare questa emergenza.